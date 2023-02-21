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Балдин Борис Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Балдин Тимофей Осипович

Мать: Балдина Оксинья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Балдин Максим Борисович

Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья Борисовна

Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Александр Борисовна

Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Прасковья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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