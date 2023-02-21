Балдин Борис Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Балдин Тимофей Осипович
Мать: Балдина Оксинья
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья Борисовна
Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Александр Борисовна
Мать ребёнка: Балдина Прасковья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно