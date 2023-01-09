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Балдина Прасковья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Балдин Максим Борисович

Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Балдина) Марья Борисовна

Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Балдина) Александр Борисовна

Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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