Балдина Прасковья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Балдина) Марья Борисовна
Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Балдина) Александр Борисовна
Отец ребёнка: Балдин Борис Тимофеевич
Смерть
Неизвестно