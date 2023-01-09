Балдин Тимофей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балдин Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балдина Оксинья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Балдина) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Балдина Оксинья
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Балдина Оксинья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Балдин Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Балдина Оксинья
Смерть
1815