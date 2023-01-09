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Балдин Тимофей Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балдин Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балдина Оксинья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Балдина) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Балдина Оксинья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Балдин Борис Тимофеевич

Мать ребёнка: Балдина Оксинья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Балдин Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Балдина Оксинья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1815
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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