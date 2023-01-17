Балдина Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Оксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Балдин Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Балдин Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Тимофей Осипович

Смерть
Неизвестно
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