Балдина Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Балдин Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Балдин Тимофей Осипович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно