Персианинов (Персиянинов) Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианинов (Персиянинов) Федор Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1759

Дата смерти

?.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Персианинов (персиянинов) Михаил Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Федорович

Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович

Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1802

Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Федорович

Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Федорович

Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.01.1834
Москва, город федерального значения Москва
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