Персианинов (Персиянинов) Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти?.01.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Персианинов (персиянинов) Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Федорович
Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович
Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1808
Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Федорович
Мать ребёнка: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна
Смерть
?.01.1834