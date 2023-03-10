Персианинова (Персиянинова) (Позднякова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 05.01.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Поздняков Василий Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Федорович
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1808
Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Федорович
Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович
Смерть
После 05.01.1842
Причина смерти: от водяной