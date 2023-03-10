Персианинова (Персиянинова) (Позднякова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианинова (Персиянинова) (Позднякова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 05.01.1842

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Поздняков Василий Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Федорович

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1796

Сын: Персианинов (персиянинов) Василий Федорович

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1802

Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Федорович

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Федорович

Отец ребёнка: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 05.01.1842
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: от водяной
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