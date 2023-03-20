Персианинов (Персиянинов) Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персианинов (Персиянинов) Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1765 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Персианинов (персиянинов) Федор Михайлович

Мать: Персианинова (персиянинова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Линдрот Вера Николаевна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835

Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Николаевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1836

Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1837

Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Николаевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Сын: Персианинов (персиянинов) Александр Николаевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Сын: Персианинов (персиянинов) Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1857
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