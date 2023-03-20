Персианинов (Персиянинов) Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Линдрот Вера Николаевна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Персианинов (персиянинов) Федор Николаевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Персианинов (персиянинов) Николай Николаевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Персианинов (персиянинов) Петр Николаевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Персианинов (персиянинов) Александр Николаевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Персианинов (персиянинов) Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Смерть
1857