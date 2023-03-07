Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева

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Место рождения

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

30.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Баженов Леонтий Иванов

Мать: не указана

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1826 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.01.1837 ст.

Сын: Сидоров Григорий Васильев

Отец ребёнка: Сидоров Василий Петров

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий Петров

Смерть
30.03.1885 ст.
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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