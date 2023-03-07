Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти30.03.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Баженов Леонтий Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1826 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.01.1837 ст.
Сын: Сидоров Григорий Васильев
Отец ребёнка: Сидоров Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1885 ст.