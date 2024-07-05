Баженова Ирина Григорьева Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

10.07.1830

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1798

Муж: Баженов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Баженов Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1800 ст.

Дочь: Жуйкова (Баженова) Ульяния Леонтьева

Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.07.1830
Рождение ребёнка
09.07.1903 ст.

Дочь: Баженова Марина (Мария) Леонтьева

Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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