Баженова Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти10.07.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1798
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
05.12.1800 ст.
Дочь: Жуйкова (Баженова) Ульяния Леонтьева
Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов
Смерть
10.07.1830
Рождение ребёнка
09.07.1903 ст.
Дочь: Баженова Марина (Мария) Леонтьева
Отец ребёнка: Баженов Леонтий Иванов