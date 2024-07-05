Сидоров Зиновий Васильев 25.10.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоров Зиновий Васильев

Место рождения

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.10.1827 ст.

Дата смерти

14.08.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1827 ст.

Отец: Сидоров (Каркин) Василий Петров

Мать: Сидорова (Баженова) Анна Леонтьева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.1845 ст.

Жена: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Рождение ребёнка
02.07.1846 ст.

Сын: Сидоров Сергей Зиновьев

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сидоров Александр Зиновьев

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Рождение ребёнка
24.08.1853 ст.

Сын: Сидоров Андрей Зиновьев

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1864 ст.

Сын: Сидоров Феодор Зиновьев

Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.08.1867 ст.
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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