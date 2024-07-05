Сидоров Зиновий Васильев
Место рождения
Дата рождения25.10.1827 ст.
Дата смерти14.08.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1827 ст.
Бракосочетание
11.11.1845 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1846 ст.
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сидоров Александр Зиновьев
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева
Рождение ребёнка
24.08.1853 ст.
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева
Рождение ребёнка
27.05.1864 ст.
Мать ребёнка: Сидорова (Иванова) Акилина Васильева
Смерть
14.08.1867 ст.