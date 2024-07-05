Сидорова (Иванова) Акилина Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смерти27.07.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1845 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1846 ст.
Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Сидоров Александр Зиновьев
Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1853 ст.
Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев
Рождение ребёнка
27.05.1864 ст.
Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев
Смерть
27.07.1879 ст.