Сидорова (Иванова) Акилина Васильева Около 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова (Иванова) Акилина Васильева

Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

27.07.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1845 ст.

Муж: Сидоров Зиновий Васильев

Рождение ребёнка
02.07.1846 ст.

Сын: Сидоров Сергей Зиновьев

Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сидоров Александр Зиновьев

Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев

Рождение ребёнка
24.08.1853 ст.

Сын: Сидоров Андрей Зиновьев

Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1864 ст.

Сын: Сидоров Феодор Зиновьев

Отец ребёнка: Сидоров Зиновий Васильев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.07.1879 ст.
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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