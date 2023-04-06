Сидоров Григорий Васильев
Место рождения
Дата рождения18.01.1837 ст.
Дата смерти22.10.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1837 ст.
Отец: Сидоров Василий Петров
Мать: Сидорова Анна Леонтьева
Бракосочетание
28.01.1855 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1867 ст.
Сын: Сидоров Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1866 ст.