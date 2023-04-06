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Сидоров Григорий Васильев

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Место рождения

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.01.1837 ст.

Дата смерти

22.10.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1837 ст.

Отец: Сидоров Василий Петров

Мать: Сидорова Анна Леонтьева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1855 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1867 ст.

Сын: Сидоров Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Алексеева

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Пелагея Алексеева

Смерть
22.10.1866 ст.
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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