Стародубцев Арсений
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Стародубцев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор
Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Федор
Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Василий
Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Харитон
Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Стародубцев Григорий
Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно