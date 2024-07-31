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Стародубцев Арсений

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Стародубцев Тихон

Мать: Стародубцева Дарья Венедиктовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор

Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Федор

Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Василий

Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Харитон

Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Стародубцев Григорий

Мать ребёнка: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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