Стародубцев Василий
Место рожденияс. Затолокино Льговского уезда Курской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Гавриил
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Стефанида
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1888
Сын: Стародубцев Иван
Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно