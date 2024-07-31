Стародубцев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Василий

Место рождения

с. Затолокино Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Арсений

Мать: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Гавриил

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Стефанида

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1888

Сын: Стародубцев Иван

Мать ребёнка: Стародубцева Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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