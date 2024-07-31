Стародубцева Меланья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Федор
Отец ребёнка: Стародубцев Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Харитон
Отец ребёнка: Стародубцев Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор
Отец ребёнка: Стародубцев Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Василий
Отец ребёнка: Стародубцев Арсений
Рождение ребёнка
1860
Сын: Стародубцев Григорий
Отец ребёнка: Стародубцев Арсений
Смерть
Неизвестно