Стародубцева Меланья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева Меланья Дмитриевна

Стародубцева Меланья Дмитриевна

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Федор

Отец ребёнка: Стародубцев Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Харитон

Отец ребёнка: Стародубцев Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор

Отец ребёнка: Стародубцев Арсений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Василий

Отец ребёнка: Стародубцев Арсений

Рождение ребёнка
1860

Сын: Стародубцев Григорий

Отец ребёнка: Стародубцев Арсений

Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.