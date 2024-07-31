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Стародубцев Григорий

Место рождения

Затолокино, Льговского уезда

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Стародубцев Арсений

Мать: Стародубцева Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Савелий

Мать ребёнка: Стародубцева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Варвара

Мать ребёнка: Стародубцева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Егор (Георгий)

Мать ребёнка: Стародубцева Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стародубцева) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Стародубцева Васса

Рождение ребёнка
19.07.1886

Дочь: (Стародубцева) Мария

Мать ребёнка: Стародубцева Васса

Смерть
Неизвестно

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