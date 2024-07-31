Стародубцев Григорий
Место рожденияЗатолокино, Льговского уезда
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Савелий
Мать ребёнка: Стародубцева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Варвара
Мать ребёнка: Стародубцева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Егор (Георгий)
Мать ребёнка: Стародубцева Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стародубцева) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Стародубцева Васса
Рождение ребёнка
19.07.1886
Дочь: (Стародубцева) Мария
Мать ребёнка: Стародубцева Васса
Смерть
Неизвестно