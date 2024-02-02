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Хуртина Елена Никитична

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1834

Отец: Хуртин Никита

Мать: Юскова Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Варфоломей Иванович

Бракосочетание
21.01.1855

Муж: Бесов Варфоломей Иванович

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бесов Федор

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Бесов Федор

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бесова Александра

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бесова Васса

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бесов Иван

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бесов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бесов Дмитрий

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1873

Сын: Бесов Николай Варфоломеевич

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бесов Степан

Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович

Смерть
Неизвестно

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