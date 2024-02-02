Хуртина Елена Никитична
Место рождения
Дата рождения29.05.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1834
Отец: Хуртин Никита
Мать: Юскова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бесов Федор
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бесов Федор
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бесова Александра
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бесова Васса
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бесов Иван
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бесов Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1871
Сын: Бесов Дмитрий
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1873
Сын: Бесов Николай Варфоломеевич
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бесов Степан
Отец ребёнка: Бесов Варфоломей Иванович
Смерть
Неизвестно