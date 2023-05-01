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Бесова Васса
Бесова Васса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
1864
Пол
Женский
Отец
Бесов Варфоломей Иванович
1832 г.р.
Мать
Хуртина Елена
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Бесов Варфоломей Иванович
Мать:
Хуртина Елена
Смерть
1864
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