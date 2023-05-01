Бесова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бесов Варфоломей Иванович

Мать: Хуртина Елена

Смерть
1864