Бесов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бесов Варфоломей Иванович

Мать: Хуртина Елена

Смерть
1859
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