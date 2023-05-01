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Бесов Федор
Бесов Федор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
1859
Пол
Мужской
Отец
Бесов Варфоломей Иванович
1832 г.р.
Мать
Хуртина Елена
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Бесов Варфоломей Иванович
Мать:
Хуртина Елена
Смерть
1859
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