Suto Zofie
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1896
Дата смерти09.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1913
Сын: Suto Josef
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
16.07.1917
Сын: Suto Eduard
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
17.05.1919
Дочь: Margit
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
22.12.1921
Сын: Suto Ferenc
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
1924
Сын: Suto Руды
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Рождение ребёнка
06.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Suto Ferenz
Visk, Hust
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Suto Ferenz
Смерть
09.05.1977
Visk, Hust