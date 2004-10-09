Suto Zofie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suto Zofie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1896

Дата смерти

09.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1913 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.
1924 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1913

Сын: Suto Josef

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
16.07.1917

Сын: Suto Eduard

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
17.05.1919

Дочь: Margit

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
22.12.1921

Сын: Suto Ferenc

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
1924

Сын: Suto Руды

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Рождение ребёнка
06.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Suto Ferenz

Visk, Hust
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Suto Ferenz

Смерть
09.05.1977
Visk, Hust
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