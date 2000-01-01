(Suto) Margit — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Suto) Margit

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Место рождения

Visk, Hust

Дата рождения

17.05.1919

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1919

Отец: Suto Ferenz

Мать: Suto Zofie

Visk, Hust
Смерть
1993
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