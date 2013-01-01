(Suto) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Suto) Anna

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Место рождения

Visk, Hust

Дата рождения

1929

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Suto Ferenz

Мать: Suto Zofie

Visk, Hust
Смерть
Около 2013
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