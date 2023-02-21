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Suto Руды
Suto Руды
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Место рождения
Visk, Hust
Дата рождения
1924
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Suto Ferenz
1885 г.р.
Мать
Suto Zofie
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Suto Ferenz
Мать:
Suto Zofie
Visk, Hust
Смерть
2003
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