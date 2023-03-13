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Таратунинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Таратунинъ Дмитрий

Мать: Таратунина Марфа Степанова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Таратунинъ Иванъ

Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фукина Оксинья

Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Баранова Степанида

Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратунина Анна Алексеева

Смерть
1790
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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