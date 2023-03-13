Таратунинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Таратунинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Таратунинъ Иванъ
Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фукина Оксинья
Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Баранова Степанида
Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Таратунина Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан