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Таратунинъ Иванъ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Таратунинъ Семенъ

Мать: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Таратунинъ Семенъ

Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Таратунинъ Павелъ

Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратунина Прасковья Федорова

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