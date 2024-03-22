Таратунинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Таратунинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Таратунинъ Семенъ
Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Таратунинъ Павелъ
Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Таратунина Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно