Баранова (Таратунина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Таратунина) Степанида

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Таратунинъ Семенъ

Мать: Таратунина Анна Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Барановъ Василий

Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Барановъ Павелъ

Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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