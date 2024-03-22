Баранова (Таратунина) Степанида
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Таратунинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Барановъ Василий
Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Барановъ Павелъ
Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Барановъ Михаилъ