Таратунина Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратунина Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Таратунинъ Семенъ

Отец ребёнка: Таратунинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1743

Сын: Таратунинъ Степанъ

Отец ребёнка: Таратунинъ Дмитрий

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратунинъ Дмитрий

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