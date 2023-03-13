Таратунина Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Таратунинъ Семенъ
Отец ребёнка: Таратунинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Таратунинъ Степанъ
Отец ребёнка: Таратунинъ Дмитрий
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таратунинъ Дмитрий