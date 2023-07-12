Яцко Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцко Иван Дмитриевич

Место рождения

Село Красноставцы Орынинская волость Каменец-Подольский уезд Подольская губерния

Дата рождения

С 10.07.1907

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
С 10.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Красноставцы Орынинская волость Каменец-Подольский уезд Подольская губерния
В настоящее время - Украина Хмельницкая область. Церковь Косьмы и Домиана
Бракосочетание
26.03.1927

Жена: Яцко Анна Ивановна

г.Владимир
Справка о заключении брака №А-03404 В ЕГР ЗАГС запись о заключении брака №120 от 26 марта 1927 года, ВИК г.Владимира Владимирской губернии. Он - Яцко И.Д. 10.07.1907 г.рожд, украинец, учащийся; Она - ... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцко Анна Ивановна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцко Анна Ивановна

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Рождение ребёнка
26.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцко Анна Ивановна

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Смерть
10.03.1943
Пропал без вести.
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