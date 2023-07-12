Яцко Иван Дмитриевич
Место рожденияСело Красноставцы Орынинская волость Каменец-Подольский уезд Подольская губерния
Дата рожденияС 10.07.1907
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.07.1907
Село Красноставцы Орынинская волость Каменец-Подольский уезд Подольская губерния
В настоящее время - Украина Хмельницкая область. Церковь Косьмы и Домиана
Бракосочетание
26.03.1927
Жена: Яцко Анна Ивановна
г.Владимир
Справка о заключении брака №А-03404 В ЕГР ЗАГС запись о заключении брака №120 от 26 марта 1927 года, ВИК г.Владимира Владимирской губернии. Он - Яцко И.Д. 10.07.1907 г.рожд, украинец, учащийся; Она - ... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1931
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1937
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.09.1939
Скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1943
Пропал без вести.