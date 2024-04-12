Яцко (Слепнёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцко (Слепнёва) Анна Ивановна

Место рождения

Великово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

26.06.1907

Дата смерти

03.08.1981

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

С 1907 г.р.

Дети

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1907

Отец: Слепнёв Иван Григорьевич

Мать: Слепнёва Мария Васильевна

Великово, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Крещение в Спасопреображенской церкви г.Владимир
Бракосочетание
26.03.1927

Муж: Яцко Иван Дмитриевич

г.Владимир
Справка о заключении брака №А-03404 В ЕГР ЗАГС запись о заключении брака №120 от 26 марта 1927 года, ВИК г.Владимира Владимирской губернии. Он - Яцко И.Д. 10.07.1907 г.рожд, украинец, учащийся; Она - ... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцко Иван Дмитриевич

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцко Иван Дмитриевич

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Рождение ребёнка
26.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцко Иван Дмитриевич

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Смерть
03.08.1981
Москва, город федерального значения Москва
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