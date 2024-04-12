Яцко (Слепнёва) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.06.1907
Дата смерти03.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1907
Крещение в Спасопреображенской церкви г.Владимир
Бракосочетание
26.03.1927
Муж: Яцко Иван Дмитриевич
г.Владимир
Справка о заключении брака №А-03404 В ЕГР ЗАГС запись о заключении брака №120 от 26 марта 1927 года, ВИК г.Владимира Владимирской губернии. Он - Яцко И.Д. 10.07.1907 г.рожд, украинец, учащийся; Она - ... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1931
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1937
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Рождение ребёнка
26.09.1939
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Смерть
03.08.1981
Москва, город федерального значения Москва