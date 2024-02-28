село Красноставцы, село Красноставцы, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Красноставцы

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Каменец-Подольский уезд, Лянцкорунская волость
65. Красноставцы, село бывшее владельческое, при речке Жванце, дворов 133, жителей 995, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Каменецкий уезд, Лянцкорунская волость
Красноставцы326159719½8

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26969Красноставціселоцентр сільської радир-н Чемеровецькийсільрада Красноставська
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