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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1833Верхнесалдинский, зав.при рр. Салде и Исе.1883666417471580Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, пудлинговый 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
277. Верхне-Салдинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Салде и Исе, дворов 752, жителей 3838, волостное правление (уездный город 186 в.), церковь пр Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Верхне-Салдинский, на р. Салде, притоке р. Туры. Завод построен в 1778 году Никитою Демидовым; принадлежит к округу Нижне тагильских заводов наследников Демидова, Показать все Верхне-Салдинское общество141736243548Государ. мастеровыеПравославные и старообрядцыРусские196—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10510Верхняя Салдагород58°03'с.ш.60°33'в.д.O-41-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65708000001г Верхняя Салдагород