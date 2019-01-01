город Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Салда

Верхнесалдинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1833Верхнесалдинский, зав.при рр. Салде и Исе.1883666417471580Церковь православная 1. Часовня единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Земская станция. Заводов: чугунноплавильный 1, пудлинговый 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Салдинская волость
277. Верхне-Салдинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реках Салде и Исе, дворов 752, жителей 3838, волостное правление (уездный город 186 в.), церковь пр Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Салдинская волость
1) зав. Верхне-Салдинский, на р. Салде, притоке р. Туры. Завод построен в 1778 году Никитою Демидовым; принадлежит к округу Нижне тагильских заводов наследников Демидова, Показать все Верхне-Салдинское общество141736243548Государ. мастеровыеПравославные и старообрядцыРусские196

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Верхнесалдинский район
10510Верхняя Салдагород58°03'с.ш.60°33'в.д.O-41-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхнесалдинский
65708000001г Верхняя Салдагород

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