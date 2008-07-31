Комнатная (Щербакова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1937
Дата смерти31.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937
Рождение ребёнка
03.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комнатный Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
31.07.2008