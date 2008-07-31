Комнатная (Щербакова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комнатная (Щербакова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1937

Дата смерти

31.07.2008

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1937

Отец: Щербаков Василий Егорович

Мать: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
03.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комнатный Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комнатный Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
31.07.2008
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