Комнатный Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1935
Дата смерти01.08.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комнатная Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.08.2013