Комнатный Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комнатный Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1935

Дата смерти

01.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комнатная Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комнатная Нина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
01.08.2013
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