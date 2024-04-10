Щербакова (Беликова) Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Беликова) Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Щербаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
10.09.1931

Сын: Щербаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
16.05.1937

Дочь: Комнатная Нина Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович

Рождение ребёнка
13.04.1939

Сын: Щербаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович

Развод
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Егорович

Смерть
1946
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