Щербакова (Беликова) Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Щербаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
10.09.1931
Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
16.05.1937
Дочь: Комнатная Нина Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович
Рождение ребёнка
13.04.1939
Сын: Щербаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Егорович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946