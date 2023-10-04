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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягнён Иосиф
Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Ягнён) Татьяна
Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ягнён Михаил Иванов
Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ягнён Самуил Иванов
Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ягнён Сила Иванов
Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов