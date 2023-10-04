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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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СЯ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягнён Иосиф

Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Ягнён) Татьяна

Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ягнён Михаил Иванов

Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ягнён Самуил Иванов

Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ягнён Сила Иванов

Отец ребёнка: Ягнён Иван Емельянов

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