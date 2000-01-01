село Таврическое — Familio

Таврическое

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Кирово
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
272Жеребец, с. каз.при ррч. Конке и Жеребце.42станов. кварт.76423362317Церковь православная 1. Училище. Богадельня. Ярмарок 4. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Жеребцовская волость
121. Жеребец, село бывшее государственное, при речках Конке и Жеребце, дворов 827, жителей 5417, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, е Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Жеребецкая волость
село Жеребец 40140753142639996396681963173

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Жеребецкая волость
1Жеребецбывшие государственные12305075504010115

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46165Таврійськеселоцентр сільської ОТГр-н ОріхівськийТаврійська сільська об'єднана територіальна громада

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