Ягнён Сила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ягнён Иван Емельянов
Мать: ?
Бракосочетание
18.10.1909
Жена: Елена Романова
Жеребец
Рождение ребёнка
15.10.1910
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Елена Романова
Кирово
Рождение ребёнка
10.05.1913
Сын: Ягнёнок Семён
Мать ребёнка: Елена Романова
Жеребец
Смерть
Неизвестно