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Ягнён Сила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ягнён Иван Емельянов

Мать: ?

Бракосочетание
18.10.1909

Жена: Елена Романова

Жеребец
Рождение ребёнка
15.10.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Елена Романова

Кирово
Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Ягнёнок Семён

Мать ребёнка: Елена Романова

Жеребец
Смерть
Неизвестно
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