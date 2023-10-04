Ягнён Михаил Иванов
Место рожденияЖеребец
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ягнён Иван Емельянов
Мать: ?
Жеребец
Бракосочетание
19.01.1900
Жена: Евдокия Митрофанова
Жеребец
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Жеребец
Рождение ребёнка
24.05.1906
Сын: Ягнён Карп
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Жеребец
Рождение ребёнка
26.05.1909
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Жеребец
Рождение ребёнка
16.01.1912
Сын: Ягнён Антон
Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова
Жеребец
Смерть
Неизвестно