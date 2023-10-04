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Ягнён Михаил Иванов

Место рождения

Жеребец

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ягнён Иван Емельянов

Мать: ?

Жеребец
Бракосочетание
19.01.1900

Жена: Евдокия Митрофанова

Жеребец
Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Жеребец
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Ягнён Карп

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Жеребец
Рождение ребёнка
26.05.1909

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Жеребец
Рождение ребёнка
16.01.1912

Сын: Ягнён Антон

Мать ребёнка: Евдокия Митрофанова

Жеребец
Смерть
Неизвестно
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