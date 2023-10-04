Ягнён Иван Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгнён Иван Емельянов

Ягнён Иван Емельянов

Место рождения

Жеребец

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ягнён Емильян

Мать: Мария Тимофеева

Жеребец
Призыв на военную службу
1854
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ягнён Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

Жеребец
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ягнён Самуил Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ягнён Сила Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягнён Иосиф

Мать ребёнка: ?

Смерть
28.04.1910
Жеребец
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close