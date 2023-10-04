Ягнён Иван Емельянов
Место рожденияЖеребец
Дата рождения1832
Дата смерти28.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ягнён Емильян
Мать: Мария Тимофеева
Жеребец
Призыв на военную службу
1854
Рождение ребёнка
1881
Сын: Ягнён Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
Жеребец
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ягнён Самуил Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ягнён Сила Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягнён Иосиф
Мать ребёнка: ?
Смерть
28.04.1910
Жеребец
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище