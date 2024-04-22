Попов Степан Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Попов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Нагишева Акимма Степановна
Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837