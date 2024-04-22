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Попов Степан Гаврилович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Попов Гаврила Яковлевич

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Нагишева Акимма Степановна

Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Попов Ефим Степанович

Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Елисей Степанович

Мать ребёнка: Попова Катерина Федоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Катерина Федоровна

Смерть
1837
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