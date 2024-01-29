Попова Катерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Попова ?Аксина Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно