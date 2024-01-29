Попова Катерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Катерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Попова ?Аксина Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Попов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Елисей Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Гаврилович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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