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Попов Ефим Степанович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

20.04.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Попов Степан Гаврилович

Мать: Попова Катерина Федоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Попов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Попов Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1862

Дочь: (Попова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Восприемница Лукия Федоровна Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Попов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
20.04.1894 ст.
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
От воспаления легких

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