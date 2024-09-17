Попов Ефим Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти20.04.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Попов Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1862
Дочь: (Попова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна
Восприемница Лукия Федоровна Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Попова Степанида Ивановна
Смерть
20.04.1894 ст.
От воспаления легких