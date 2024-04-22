Нагишева (Попова) Акимма Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Попов Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Нагишев Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич
Лукияновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865
Сын: Нагишев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Иевлева Евлампия Афанасьевна
Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно