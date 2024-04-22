Нагишева (Попова) Акимма Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагишева (Попова) Акимма Степановна

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Попов Степан Гаврилович

Мать: Попова Катерина Федоровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Нагишев Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич

Лукияновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Нагишев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Иевлева Евлампия Афанасьевна

Отец ребёнка: Нагишев Афанасий Косьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагишев Афанасий Косьмич

Смерть
Неизвестно
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