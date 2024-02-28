Попов Гаврила Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Попов Яков
Мать: не указана
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда за 1816 год. Фонд № 388. Оп.9. Д. 198. страница 10 об. - 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616699
Рождение ребёнка
26.08.1770 ст.
Дочь: Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Попова Ефимия Саввина
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Попов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда за 1816 год. Фонд № 388. Оп.9. Д. 198. страница 10 об. - 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616699
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Попов Феоктист Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Попова Ефимия Саввина
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ефимия Саввина
Смерть
1814