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Попов Гаврила Яковлевич

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Попов Яков

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда за 1816 год. Фонд № 388. Оп.9. Д. 198. страница 10 об. - 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616699
Рождение ребёнка
26.08.1770 ст.

Дочь: Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Попова Ефимия Саввина

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Попов Александр Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о крестьянах Тотемского уезда за 1816 год. Фонд № 388. Оп.9. Д. 198. страница 10 об. - 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616699
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Попов Феоктист Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Попов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Саввина

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Попов Степан Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ефимия Саввина

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1814
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