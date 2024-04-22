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Попов Феоктист Гаврилович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Попов Гаврила Яковлевич

Мать: не указана

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Попова Александра Феоктистовна

Мать ребёнка: Попова Наталья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Попов Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов Николай Феоктистович

Мать ребёнка: Попова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Наталья

Смерть
1850
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