Попов Феоктист Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Попов Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Попова Александра Феоктистовна
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Попов Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Попова Наталья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов Николай Феоктистович
Мать ребёнка: Попова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Наталья
Смерть
1850