Катанова (Козлова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катанова (Козлова) Варвара

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1875

Отец: Козловъ Алексѣй

Мать: Козлова Александра

Александровка
Бракосочетание
17.05.1896

Муж: Катановъ Иванъ

Рождение ребёнка
16.06.1896

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Катановъ Василий

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Катановъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
16.10.1909

Сын: Катановъ Иванъ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Катановъ Павелъ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Катановъ Филиппъ

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
11.07.1918

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Катановъ Иванъ

Александровка
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