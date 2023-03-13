Катанова (Козлова) Варвара
Место рожденияАлександровка
Дата рождения29.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1875
Отец: Козловъ Алексѣй
Мать: Козлова Александра
Александровка
Бракосочетание
17.05.1896
Муж: Катановъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.06.1896
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Катановъ Василий
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Катановъ Поликарпъ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
16.10.1909
Сын: Катановъ Иванъ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
19.11.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.08.1914
Сын: Катановъ Павелъ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1914
Сын: Катановъ Филиппъ
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
11.07.1918
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Катановъ Иванъ
Александровка