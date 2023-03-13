Козлова (Севастьянова) Александра
Место рожденияАлександровка
Дата рождения22.04.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1850
Отец: Севастьяновъ Трофимъ
Мать: Севастьянова Лукерья
Александровка
Бракосочетание
09.07.1867
Муж: Козловъ Алексѣй
Рождение ребёнка
08.05.1869
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
д. Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1872
Сын: Козлова Кузьма
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1875
Дочь: Катанова Варвара
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Александровка
Рождение ребёнка
05.01.1880
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Александровка
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козловъ Павелъ
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Рождение ребёнка
14.09.1888
Сын: Козловъ Сергей
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Никита
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Марья
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленкова Екатерина
Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй