Козлова (Севастьянова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Севастьянова) Александра

Козлова (Севастьянова) Александра

Место рождения

Александровка

Дата рождения

22.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1850

Отец: Севастьяновъ Трофимъ

Мать: Севастьянова Лукерья

Александровка
Бракосочетание
09.07.1867

Муж: Козловъ Алексѣй

Рождение ребёнка
08.05.1869

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

д. Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1872

Сын: Козлова Кузьма

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1875

Дочь: Катанова Варвара

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Александровка
Рождение ребёнка
05.01.1880

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Александровка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Козловъ Павелъ

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Козловъ Сергей

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Никита

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Марья

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленкова Екатерина

Отец ребёнка: Козловъ Алексѣй