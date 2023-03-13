Козловъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козловъ Алексѣй

Мать: Козлова Александра

Рождение ребёнка
16.02.1903

Дочь: Козлова Марина

Мать ребёнка: Козлова Марія

Александровка
Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Козлова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Козловъ Алексѣй

Мать ребёнка: Козлова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1910

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Козлова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1913

Дочь: Козлова Анастасія

Мать ребёнка: Козлова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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