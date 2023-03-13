Козловъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козловъ Алексѣй
Мать: Козлова Александра
Рождение ребёнка
16.02.1903
Дочь: Козлова Марина
Мать ребёнка: Козлова Марія
Александровка
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Козлова Марія
Рождение ребёнка
07.02.1908
Сын: Козловъ Алексѣй
Мать ребёнка: Козлова Марія
Рождение ребёнка
08.12.1910
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Козлова Марія
Рождение ребёнка
05.02.1913
Дочь: Козлова Анастасія
Мать ребёнка: Козлова Марія