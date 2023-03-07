Козловъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения01.09.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1841
Отец: Козловъ Александръ
Мать: Козлова Матрена
Бракосочетание
09.07.1867
Жена: Козлова Александра
Рождение ребёнка
08.05.1869
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Козлова Александра
д. Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1872
Сын: Козлова Кузьма
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
29.11.1875
Дочь: Катанова Варвара
Мать ребёнка: Козлова Александра
Александровка
Рождение ребёнка
05.01.1880
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Козлова Александра
Александровка
Рождение ребёнка
1883
Сын: Козловъ Павелъ
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
14.09.1888
Сын: Козловъ Сергей
Мать ребёнка: Козлова Александра
Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Козлова Александра
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловъ Никита
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларионова Марья
Мать ребёнка: Козлова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленкова Екатерина
Мать ребёнка: Козлова Александра