Козловъ Алексѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозловъ Алексѣй

Козловъ Алексѣй

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1841

Отец: Козловъ Александръ

Мать: Козлова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.07.1867

Жена: Козлова Александра

Рождение ребёнка
08.05.1869

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Козлова Александра

д. Александровка
Рождение ребёнка
30.10.1872

Сын: Козлова Кузьма

Мать ребёнка: Козлова Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1875

Дочь: Катанова Варвара

Мать ребёнка: Козлова Александра

Александровка
Рождение ребёнка
05.01.1880

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Козлова Александра

Александровка
Рождение ребёнка
1883

Сын: Козловъ Павелъ

Мать ребёнка: Козлова Александра

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Козловъ Сергей

Мать ребёнка: Козлова Александра

Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1891

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Козлова Александра

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловъ Никита

Мать ребёнка: Козлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Марья

Мать ребёнка: Козлова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленкова Екатерина

Мать ребёнка: Козлова Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close