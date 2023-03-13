Севастьянова (Бусарева) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Бусарева) Лукерья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.05.1821

Дата смерти

15.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821

Отец: Бусаревъ Федоръ

Мать: Бусарева Агафья

Александровка
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Севастьяновъ Трофимъ

Рождение ребёнка
?.12.1842

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1843

Сын: Севастьяновъ Матвѣй

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1846

Сын: Севастьяновъ Василій

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1847

Дочь: Севастьянова Елизавѣта

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1850

Дочь: Козлова Александра

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1856

Дочь: Черемухина Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Александровка
Рождение ребёнка
06.10.1859

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1862

Сын: Севастьяновъ Алексѣй

Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ

Александровка
Смерть
15.02.1872
д. Александровка
Причина смерти: Отъ удушья
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