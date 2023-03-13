Севастьянова (Бусарева) Лукерья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения15.05.1821
Дата смерти15.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1821
Отец: Бусаревъ Федоръ
Мать: Бусарева Агафья
Александровка
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Севастьяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
?.12.1842
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
18.11.1843
Сын: Севастьяновъ Матвѣй
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
02.03.1846
Сын: Севастьяновъ Василій
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
05.09.1847
Дочь: Севастьянова Елизавѣта
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Рождение ребёнка
22.04.1850
Дочь: Козлова Александра
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.12.1856
Дочь: Черемухина Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Александровка
Рождение ребёнка
06.10.1859
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Александровка
Рождение ребёнка
17.05.1862
Сын: Севастьяновъ Алексѣй
Отец ребёнка: Севастьяновъ Трофимъ
Александровка
Смерть
15.02.1872
д. Александровка
Причина смерти: Отъ удушья